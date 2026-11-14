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Танкер налетио на мину у Ормуском мореузу

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АТВ редакција
14.11.2026 12:46

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Теретни брод плови Персијским заливом према Ормуском мореузу, посматран из Дубаија, Уједињени Арапски Емирати, у сриједу, 21. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Altaf Qadri

Танкер за превоз нафте налетио је јутрос на поморску мину у Ормуском мореузу и запалио се, саопштила је Иранска морнарица.

Ирански канал Прес ТВ јавио је да је танкер налетио на мину у подручју које је иранска војска означила као ограничено за пролаз.

Иран је раније увео ограничења за бродове који желе да прођу кроз Ормуски мореуз и нападао је пловила за која тврди да су прекршила ограничења.

Пловни саобраћај кроз Ормуски мореуз је озбиљно ограничен од покретања војне операције САД и Израела против Ирана 28. фебруара, подсјећа РИА Новости.

Техеран намјерава да задржи ова ограничења док се не испуне његови услови, укључујући укидање америчке блокаде и санкција, преноси Срна

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Тагови :

Ормуски мореуз

танкер

Мина

Иран

Америка

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