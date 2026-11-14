Танкер налетио на мину у Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Танкер за превоз нафте налетио је јутрос на поморску мину у Ормуском мореузу и запалио се, саопштила је Иранска морнарица.
Ирански канал Прес ТВ јавио је да је танкер налетио на мину у подручју које је иранска војска означила као ограничено за пролаз.
Иран је раније увео ограничења за бродове који желе да прођу кроз Ормуски мореуз и нападао је пловила за која тврди да су прекршила ограничења.
Пловни саобраћај кроз Ормуски мореуз је озбиљно ограничен од покретања војне операције САД и Израела против Ирана 28. фебруара, подсјећа РИА Новости.
Техеран намјерава да задржи ова ограничења док се не испуне његови услови, укључујући укидање америчке блокаде и санкција, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму