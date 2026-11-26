Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Портпарол иранских оружаних снага Аболфазл Шекарчи негирао је да је војска Исламске Републике напала локацију у Кувајту на којој су погинула двојица Италијана.
Шекарчи је рекао да у тој регији није било офанзиве нити војних операција иранских оружаних снага, пренијели су ирански државни медији.
Свијет
Двојица Италијана погинула у нападу дроном у Кувајту
Италија је претходно објавила да су два њена држављанина погинула у нападу иранског дрона на Кувајт.
Извор је рекао Ројтерсу да је ријеч о техничарима њемачке намјенске компаније "Рајнметал".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму