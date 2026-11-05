Техеран не очекује промјену америчке политике након избора

Аутор:АТВ редакција
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ИРГЦ тврди да су четири танкера уништена након што су ударила у мине у Ормуском мореузу, док врховни вођа Ирана упозорава да ће одговор Техерана на евентуални нови амерички напад бити снажнији и обухватнији.
Либански премијер страхује да би земља због потеза Хезболаха могла бити увучена у нови рат, док предсједник САД Доналд Трамп оцјењује да је сукоб са Ираном допринио изборном поразу републиканаца.
Иранска Револуционарна гарда саопштила је да су четири танкера уништена након што су ударила у поморске мине јужно од Ормуског мореуза. Додали су да су још два брода заустављена због, како су навели, „кршења правила пловидбе“.
Начелник Генералштаба Али Абдолахи оцијенио је да контрола над Ормуским мореузом Ирану доноси значајан глобални утицај.
Врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи поручио је да уступци Вашингтона неће промијенити непријатељски однос САД према Техерану. Упозорио је да ће одговор Ирана на евентуални нови амерички напад бити снажнији и обухватнији.
Предсједник САД Доналд Трамп сагласио се са оцјеном да је рат са Ираном допринио изборном поразу републиканаца. Признао је да је сукоб краткорочно довео до раста цијена бензина, али је нагласио да је био неопходан како би се спријечило да Иран развије нуклеарно оружје.
Либански премијер Наваф Салам упозорио је да би наставак сукоба могао увући земљу у нови рат. Поручио је Хезболаху да Либан не смије поново постати поприште туђих сукоба, подсјећајући на високу цијену коју је земља већ платила, преноси РТС
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