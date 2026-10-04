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Техеран повећава домет својих ракета

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04.10.2026 13:35

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Призори након америчко-израелског напада на Иран.
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Иран је одлучио да повећа домет својих ракета због сукоба са САД, саопштио је портпарол иранске војске Мохамед Акраминија.

"У овом рату смо закључили да свакако морамо да унаприједимо домет ракета и сада смо кренули у том правцу", рекао је Акраминија новинској агенцији Фарс.

Иран посједује арсенал ракета средњег домета, које су кориштене током сукоба са САД који је почео 28. фебруара, укључујући пројектиле домета до 2.000 километара.

Медији су у марту извијестили да је Иран напао британску базу на острву Дијего Гарсија у Индијском океану, чија удаљеност од Техерана прелази 5.000 километара. Техеран у то вријеме није потврдио ту информацију, преноси Срна.

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Тагови :

Иран

Техеран

Сједињене Америчке Државе

ракете

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