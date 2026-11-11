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Техеран задао нови ударац!

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АТВ редакција
11.11.2026 19:53

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Теретни брод плови Персијским заливом према Ормуском мореузу, посматран из Дубаија, Уједињени Арапски Емирати, у сриједу, 21. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Altaf Qadri

Иран је напао навигационе системе на оманском острву Дидамар у Ормуском мореузу, саопштила су данас три извора упозната са догађајем за Ројтерс.

Извори нису могли да процијене колика је штета причињена у нападу.

Ирански државни медији претходно су пренијели да је Корпус исламске револуционарне гарде извео нападе у којима су уништени, како је наведено, „непријатељски навигациони системи“ на острву Дидамар.

Ројтерс је потврдио да се на видео-снимцима види дим који се уздиже са острва, али није било могуће утврдити шта гори.

Сателитски снимак европског програма Коперникус такође је показао топлотну активност на тој локацији.

Према процјенама два извора из поморске индустрије и једног извора из области поморске безбједности, напади на острво вјероватно ће имати ограничен утицај на комерцијални поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз, јер су други навигациони системи доступни на алтернативним локацијама.

Извозници нафте из Персијског залива све више користе алтернативне начине за повећање транспорта кроз Ормуски мореуз, укључујући претовар нафте са брода на брод у водама код обала Омана и Уједињених Арапских Емирата.

Напади на острво догодили су се у тренутку када је извоз нафте из земаља Персијског залива током септембра и октобра достигао више од 80 одсто нивоа забиљеженог прије почетка рата. Томе су допринијели транспорт уз подршку америчке војске кроз Ормуски мореуз и повећан извоз Саудијске Арабије преко луке Јанбу на Црвеном мору.

(Б92)

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Тагови :

Иран

Техеран

Америка

Ормуски мореуз

погођен танкер

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