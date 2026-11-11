Техеран задао нови ударац!

Аутор:АТВ редакција
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Иран је напао навигационе системе на оманском острву Дидамар у Ормуском мореузу, саопштила су данас три извора упозната са догађајем за Ројтерс.
Извори нису могли да процијене колика је штета причињена у нападу.
Ирански државни медији претходно су пренијели да је Корпус исламске револуционарне гарде извео нападе у којима су уништени, како је наведено, „непријатељски навигациони системи“ на острву Дидамар.
Ројтерс је потврдио да се на видео-снимцима види дим који се уздиже са острва, али није било могуће утврдити шта гори.
Сателитски снимак европског програма Коперникус такође је показао топлотну активност на тој локацији.
Iran reportedly struck Didamar Island, Oman, in the southern Strait of Hormuz. Footage shows smoke rising from an area housing radar and communications equipment. https://t.co/sshazk80cs— Open Source Intel (@Osint613) November 9, 2026
Према процјенама два извора из поморске индустрије и једног извора из области поморске безбједности, напади на острво вјероватно ће имати ограничен утицај на комерцијални поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз, јер су други навигациони системи доступни на алтернативним локацијама.
Извозници нафте из Персијског залива све више користе алтернативне начине за повећање транспорта кроз Ормуски мореуз, укључујући претовар нафте са брода на брод у водама код обала Омана и Уједињених Арапских Емирата.
Напади на острво догодили су се у тренутку када је извоз нафте из земаља Персијског залива током септембра и октобра достигао више од 80 одсто нивоа забиљеженог прије почетка рата. Томе су допринијели транспорт уз подршку америчке војске кроз Ормуски мореуз и повећан извоз Саудијске Арабије преко луке Јанбу на Црвеном мору.
(Б92)
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