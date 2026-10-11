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Тек пунољетни младић из БиХ осуђен у Италији: Због 30 евра добио робију

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11.10.2026 08:16

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Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Италијански суд у Чивитанови изрекао је казну од двије године и три мјесеца затвора Етореу Сеферовићу (18), држављанину Босне и Херцеговине, због разбојништва, наношења тешких тјелесних повреда под отежавајућим околностима и прикривања украдене робе.

Сеферовић је у вријеме инцидента за који се теретио тек напунио 18 година. Случај се догодио у ноћи између 31. јануара и 1. фебруара ове године. Око 3.30 часова, испред дискотеке у близини стадиона у Чивитанови, дошло је до напада на групу локалних младића.

Према оптужници, Сеферовић је дјеловао заједно са још једним страним држављанином, чији се случај води одвојено. Њих двојица су пришла једном младићу из Чивитанове: док је један од њих извукао нож, запријетио жртви и захтијевао да преда новац, други је узео готовину. Плијен је, према наводима оптужбе, износио једва 30 евра.

Звјерски напад и тешке повреде

Ситуација је затим ескалирала нападом на још једног младића, 21-годишњака из Чивитанове који се налазио у друштву пријатеља. Према оптужници, овај младић је оборен на земљу и више пута ударен песницама у лице. У нападу је задобио прелом носа и избијена су му два зуба, а опоравак је трајао дио дуже од 40 дана.

Због тога је против Сеферовића подигнута и оптужба за наношење тешких тјелесних повреда под отежавајућим околностима. Младом држављанину БиХ на терет се ставља и прикривање украдене робе, пошто је у његовој торбици пронађен мобилни телефон за који је утврђено да је одузет другом младићу из исте групе, преносе Независне.

Истрага је покренута одмах након инцидента, а Сеферовића су идентификовали и ухапсили припадници полиције који су те ноћи спроводили редовну контролу безбједности на подручју града. Током саслушања након хапшења, Сеферовић је негирао да је песницом ударио повријеђеног младића.

Поступак је окончан након што је Сеферовић, уз савјет своје адвокатице Ане Индивери, прихватио споразум о признању кривице са тужилаштвом и пристао на казну од двије године и три мјесеца затвора.

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Тагови :

Држављанин БиХ

тешке тјелесне повреде

Крађа

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