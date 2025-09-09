Logo
Терористима из Јерусалима руше куће

Извор:

Танјуг

09.09.2025

11:08

Терористима из Јерусалима руше куће
Фото: Tanjug/AP/Mahmoud Illean

Израелски министар одбране Израел Кац саопштио је данас да је наредио рушење кућа на Западној обали, у родним градовима двојице палестинских наоружаних нападача који су у понедељак напали аутобус у Јерусалиму.

Кац је казао и да је наредио увођење санкција члановима породица нападача, који су приликом напада убили шест особа, а ранили најмање 20, као да се те санкције односе на већи број људи у тим насељима, преноси Ројтерс.

Како је најављено, свака грађевина која је изграђена без дозвола у градовима Катана и Кубејба, који се налазе сјеверно од Јерусалима, биће срушена, а дозвола за рад у Израелу, која је главни извор прихода за многе палестинске породице, биће опозвана за 750 људи.

Израел наводи да је рушење кућа рођака нападача и њихових суграђана одвраћање од будућих напада.

Обојица наоружаних нападача убијена су јуче на лицу мјеста, а израелска полиција је ухапсила мушкарца из Источног Јерусалима због сумње да је "помагао терористима да стигну до мјеста догађаја", и да наставља потрагу за свима који су учествовали у нападу, преноси Тан‌југ.

Jerusalim

