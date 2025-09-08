Тијела дјеце пронађена у коферима купљеним на аукцији: Мајка тврди да је невина, браниће се сама

08.09.2025
Данас на Новом Зеланду почиње суђење жени, чија су дјеца пронађена мртва у коферу у новембру 2022. године.
Хакјунг Ли је изручена из Јужне Кореје на Нови Зеланд и од почетка тврди да није крива за смрт дјеце.
Тијела дјеце у коферу пронашла је породица која их је купила на аукцији у Оукланду.
Вјерује се да су тијела у коферу била неколико година.
Судија Џефри Венинг рекла је да ће циљ суђења бити да се утврди да ли је у вријеме када су дјеца била убијена, мајка била урачунљива.
Мајка ће се бранити сама у судници, а суд јој је додијелио и два адвоката по службеној дужности који ће бити резервни браниоци.
Ли је живјела у Окланду неколико година прије него што се вратила у Јужну Кореју 2018. године.
Годину дана раније отац дјеце је умро од рака. А двоје дјеце, узраста шест и осам година, умрло је неко вријеме након тога, мада се не зна када тачно.
Њихова тијела су потом откривена у августу 2022. године, након што је породица купила приколицу пуну робе, укључујући и кофере, на онлајн аукцији.
Локални медији су саопштили да су ствари продате на аукцији да би се складиште испразнило.
Полиција је саопштила да купци немају никакве везе са смрћу дјеце.
Ли је ухапшена у Улсану, у Јужној Кореји, у септембру 2022. године, након што је Интерпол издао глобалну црвену потјерницу за њом.
