Тинејџер напао полицијску станицу, убијена два полицајца

У оружаном нападу на полицијску станицу у западној турској провинцији Измир у понедјељак су убијена два полицајца, а још двојица рањена, саопштили су званичници.
Шеснаестогодишњи осумњичени отворио је ватру из пушке на полицијску станицу у измирском округу Балцова.
У објави на турској платформи друштвених медија, министар унутрашњих послова Али Јерликаја рекао је да је осумњичени притворен.
У обраћању на свечаном отварању школске 2025-2026. године у Истанбулу, турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изразио је саучешће због губитка живота и пожелио брз опоравак рањеним полицајцима.
Наглашавајући да је осумњичени починилац ухваћен, Ердоган је рекао да су везе осумњиченог под истрагом.
Министар правде Јилмаз Тунк такође је на Нососалу рекао да је Главно јавно тужилаштво Измира покренуло судску истрагу о нападу.
Обраћајући се новинарима о инциденту, гувернер Измира Сулејман Елбан рекао је да су повријеђени полицајци превезени у болницу, додајући да је нападач повријеђен и ухваћен.
"Истражујемо инцидент из више перспектива", рекао је, додајући да осумњичени починилац није имао криминални досије нити претходна хапшења прије напада.
