Тинејџерка (17) која је једва чекала да постане мама, преминула дан послије прославе откривања пола бебе

Аутор:АТВ редакција
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Седамнаестогодишња тинејџерка, која се радовала прослави откривања пола своје бебе, трагично никада није добила прилику да упозна своје дијете, након што је изненада преминула раније овог мјесеца.
Самер Роуз Мајлс трагично је преминула само дан након планиране прославе на којој је требало да открије пол своје нерођене бебе.
Она се срушила у свом дому и доживјела катастрофално крварење у мозгу у четвртак, 9. јула. На мјесто догађаја убрзо је стигао тим хитне медицинске помоћи из ваздушне амбуланте, након чега је превезена у болницу, преноси Мирор.
Тамо је, док је била прикључена на апарате за одржавање живота, на дан када је требало да слави откривање пола бебе, родила своје сићушно дјете, које је рођено без знакова живота.
Будућа мајка хитно је оперисана, али је оштећење можданог стабла било претешко. Њени најближи потом су били приморани да јој упуте најтежи опроштај у животу.
Њена скрхана старија сестра Клои Џејд покренула је кампању на платформи ГоФаундМи у Нотингему како би помогла њиховим неутјешним родитељима, Менди и Скоту Мајлсу, да покрију трошкове сахране за коју никада нису могли ни да замисле да ће морати да је организују.
У ексклузивном разговору за Мирор говорила је о томе каква је била њена храбра, неустрашива и одважна млађа сестра.
У емотивном разговору, Клои (27), која је одрасла са породицом у насељу Топ Вели у Нотингему, рекла је:
"Једва је чекала да постане мама. О томе је причала откад је знам, још док се играла луткама. Обожавала је дјецу и, иако је била млада и вијест о трудноћи је за све била изненађење, знали смо да би била најбоља мама на свијету. Сви су се радовали новом поглављу њеног живота".
Након завршетка школе, Самер је била веома успјешна на колеџу, гдје је упознала Карсона, свог дечка и најбољег пријатеља. Према ријечима Клои, трудноћа ју је потпуно промијенила, преко ноћи је сазрела и добила сасвим другачији поглед на живот.
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Са сетом се присећајући тог периода, рекла је:
"Имала је неку посебну свјетлост у себи, било је предивно".
Међутим, у суровом преокрету судбине, Самер, која је била у 17. недјељи трудноће, преминула је 12. јула, а њена браћа, сестре и родитељи и даље су у потпуном шоку. Говорећи о крварењу у мозгу, Клои је рекла:
"Љекари су рекли да је било спонтано, трагично и веома ријетко, нарочито с обзиром на њене године и трудноћу. Самер је, осим тога, била потпуно здрава и у доброј физичкој кондицији".
Клои је додала да је бол и туга због опроштаја од Самер немогуће описати ријечима.
Прослава откривања пола бебе Самер и Карсона била је заказана за 11. јул, само два дана након што се срушила у свом дому. Њена породица и пријатељи су били позвани на откривање, а Самер, која је била највише узбуђена, била је увјерена да ће бити дјевојчица.
"Декорације и планове за откривање пола припремила је моја мама, након приватног скенирања које јој је поклонила породица њеног дечка, која би такође присуствовала. Нажалост, скенирање никада није имало прилику да се догоди. Једна од посљедњих ствари које је Самер рекла мојој мами била је да је захвална што је башта лијепо изгледала за њен велики дан напољу", додала је Клои.
Она је рекла да је Самер имала посебно блиску везу са својом мамом и да је своју млађу сестру описала као мајчину сенку. Сјећајући се своје сестре, рекла је да је била "вртло хаоса и смијеха" и изузетно популарна међу пријатељима, што се огледа у многим почастима од њене преране смрти.
Клои има лијепе успомене на путовања колима, посјете мору и препирке са браћом и сестрама са Самер, коју је такође описала као "малу бунтовницу" са "синдромом најмлађег дјетета".
Teen, 17, who 'couldn't wait to be mum' dies day after planned gender reveal party https://t.co/RH7RAV6sjt So So Very Very Sad Absolutley Heartbreaking RIP Thoughts And Love To All Family And Friends xx— Caroline Carr (@Carolin58423109) July 21, 2026
Један од њихових омиљених заједничких хобија био је провођење времена са коњима, а Самер је иза себе оставила свог понија по имену Принцеза, што је био поклон који је добила за свој седми рођендан.
Одрастајући, Самер је увијек говорила да жели да буде као њен старији брат, Џордан, који је био њен највећи заштитник. Такође је уживала у пливању са татом као дјете и навијала би за њега са стране док је играо фудбал.
Током породичних путовања колима, Самер је инсистирала да свира драм енд бејс, упркос томе што су сви остали то називали "глупом музиком".
Трагично, тај забавни, весели и бистри лик, који није имао никакав филтер, више није са нама. И док се Клои присјећала посебних успомена, она и њена породица такође пролазе кроз пакао, јер морају да организују посљедњи опроштај за Самер.
"Ниједан родитељ никада не би требало да сахрани своје дијете, посебно седамнаестогодишњу ћерку и њену бебу. Не тражимо ништа више од мале помоћи у ублажавању финансијског терета који долази са организовањем прелијепог опроштаја који Самер и њена беба заслужују. Приредићемо им најбољи могући опроштај, без обзира на све и без обзира на цијену, али ако могу да скинем чак и мало притиска са маме и тате, то би значило све и више", наводи се у опроштајној поруци породице.
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