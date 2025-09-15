Logo

Тло не мирује: Земљотрес погодио Бугарску

Извор:

Телеграф

15.09.2025

08:24

Коментари:

0
Тло не мирује: Земљотрес погодио Бугарску
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 3,4 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 15. септембра у 08:01 часова, на подручју Бугарске.

Епицентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 16.8 километара испод површине земље.

Svetislav Pesic-02092025

Кошарка

ФИБА објавила коначан пласман на Евробаскету: Ево на ком је мјесту Србија

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Бугарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ФИБА објавила коначан пласман на Евробаскету: Ево на ком је мјесту Србија

Кошарка

ФИБА објавила коначан пласман на Евробаскету: Ево на ком је мјесту Србија

2 ч

0
Додик: Нема силе која може да уништи наш идентитет док год смо вјерни завјету предака

Република Српска

Додик: Нема силе која може да уништи наш идентитет док год смо вјерни завјету предака

2 ч

0
Ковачевић: Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса

Република Српска

Ковачевић: Вукановићу је ближи мјесец од изборног цензуса

2 ч

1
Pustinja

Наука и технологија

Зона тишине наставља да интригира научнике

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

Трагедија избјегнута за длаку: Полицајац скочио у море и спасио мушкарца

10

56

Драма изнад Загреба: Авион хитно слетио

10

54

Помоћ од 200 КМ ипак неће добити сви који су је очекивали

10

53

Преко трулих дасака до школе: Мјештани Новоселије страхују за безбједност своје дјеце

10

41

Бивши учесник "Задруге" брутално претучен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner