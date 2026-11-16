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Тоне теретни брод у Црном мору

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АТВ редакција
16.11.2026 11:52

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Гранични полицајци на патролном броду моста Балчик спроводе операције у Црном мору, суочавајући се са све већим пријетњама по поморску безбједност, Созопол, Бугарска, уторак, 27. октобар 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/ Valentina Petrova

Бугарска је примила сигнал за помоћ са теретног брода који тоне у ексклузивној економској зони Софије у Црном мору, саопштено је из бугарског Министарства саобраћаја.

У саопштењу се наводи да брод под сомалијском заставом, са 12 чланова посаде, превози три тоне пшенице, те да је пловио из Румуније за Египат.

У овом тренутку није познато шта се дешава са посадом.

Из Министарства додају да су два бугарска, један румунски и један турски брод послати на лице мјеста.

Није јасан узрок инцидента који је услиједио након низа напада дроновима на бродове код обале Бугарске и Румуније током посљедњих седмица, преноси Срна.

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Тагови :

Црно море

инцидент

Бугарска

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