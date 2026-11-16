Тоне теретни брод у Црном мору

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бугарска је примила сигнал за помоћ са теретног брода који тоне у ексклузивној економској зони Софије у Црном мору, саопштено је из бугарског Министарства саобраћаја.
У саопштењу се наводи да брод под сомалијском заставом, са 12 чланова посаде, превози три тоне пшенице, те да је пловио из Румуније за Египат.
У овом тренутку није познато шта се дешава са посадом.
Из Министарства додају да су два бугарска, један румунски и један турски брод послати на лице мјеста.
Није јасан узрок инцидента који је услиједио након низа напада дроновима на бродове код обале Бугарске и Румуније током посљедњих седмица, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму