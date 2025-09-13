Трагедија: Младу спортисткињу (23) убио камион

Извор:
Информер
13.09.2025
15:57
У аустријском граду Салцбургу догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је живот изгубила млада италијанска спортисткиња Јулија Мари Гајзер (23), перспективна клизачица из Бресаноне.
До трагедије је дошло док се Јулија кретала бициклом дуж бициклистичке стазе која пролази поред улице Гајсбергштрасе. У тренутку када је пролазила близу раскрснице, на њу је налетио камион који је скретао удесно. Удар је био толико снажан да јој, упркос брзој интервенцији хитне помоћи, није било спаса - преминула је од задобијених повреда.
Возилом је управљао 46-годишњи држављанин Аустрије, а полиција је потврдила да тестови нису показали присуство алкохола у његовом организму. Истрага о тачним околностима несреће и даље траје.
Вест о њеној смрти одјекнула је међу спортистима и у јавности. Поруке саучешћа стижу из различитих дијелова Италије, посебно из њеног родног Бресанона, гдје су је памтили као талентовану и упорну спортисткињу. Посебно потресене биле су и колеге са универзитета у Аустрији, гдје се Јулија преселила прије неколико година да би наставила студије.
Јулија Мари Гајзер остаће упамћена као млада жена која је својом посвећеношћу и љубављу према спорту освајала људе око себе. Њена прерана смрт оставила је велику празнину у спортском свијету и међу свима који су је познавали.
