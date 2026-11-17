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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће Америка у случају иранског напада на Вашингтон одговорити жестином каква никада раније није виђена.
Он је на питање да ли постоји непосредна пријетња Вашингтону од иранског напада одговорио да уколико тако нешто постоји, Иранци ће платити цијену какву ниједна земља раније није платила.
"Надам се да не постоји, али схватамо то врло озбиљно, јер се чини да су они луди", рекао је Трамп.
Позивајући се на неименовани извор, Си-Ен-Ен је јуче објавио да Иран, судећи по америчким обавјештајним подацима, планира да активира такозвану прљаву бомбу у Вашингтону, са циљем да се угрозе представници Трампове администрације.
Из иранског Министарства спољних послова оцијенили су упозорење као "неосноване спекулације", са циљем да се припреми информациони терен за нове нападе на Иран.
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