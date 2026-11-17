Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп допутовао је на Филипине у оквиру путовања по Азији, током којег ће посјетити Кину и састати се са кинеским предсједником Си Ђинпингом.
Ово путовање је Трампова прва посјета иностранству од када су републиканци претрпјели тежак пораз на изборима за Конгрес САД, пренио је "Фокс њуз".
Трамп је изјавио јуче да ће се током посјете Кини ове седмице састати са Сијем и руским предсједником Владимиром Путином, а можда и са лидером Сјеверне Кореје Ким Џонг Уном.
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Кина је домаћин самита Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/ у Шенжену. Састанак Трампа, Сија и Путина планиран је за четвртак, 19. новембар, преноси Срна.
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