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Трамп: Хуманитарна криза у Ирану мора одмах да се заустави

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 14:52

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Трамп: Хуманитарна криза у Ирану мора одмах да се заустави
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Хуманитарна криза у Ирану има епске пропорције и мора се одмах зауставити, оцијенио је предсједник САД Доналд Трамп.

Он је на "Трут сошл" написао да "пропала Исламска Република Иран" не плаћа велики дио своје војске, док у исто вријеме, у до сада невиђеним размјерама, убија демонстранте чак и када не протестују.

"То је хуманитарна криза епских пропорција и мора се зауставити сада", навео је Трамп, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Сукоб

Сједињене Америчке Државе

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