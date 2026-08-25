Трамп: Хуманитарна криза у Ирану мора одмах да се заустави

Аутор:АТВ редакција
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Хуманитарна криза у Ирану има епске пропорције и мора се одмах зауставити, оцијенио је предсједник САД Доналд Трамп.
Он је на "Трут сошл" написао да "пропала Исламска Република Иран" не плаћа велики дио своје војске, док у исто вријеме, у до сада невиђеним размјерама, убија демонстранте чак и када не протестују.
"То је хуманитарна криза епских пропорција и мора се зауставити сада", навео је Трамп, преноси Срна.
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