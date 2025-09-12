Logo
Трамп: Моје стрпљење са Путином је при крају

12.09.2025

16:20

Коментари:

0
Трамп: Моје стрпљење са Путином је при крају
Фото: Tanjug/AP

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао да му је стрпљење при крају када је ријеч о руском предсједнику Владимиру Путину, али је престао да пријети новим санкцијама због рата у Украјини.

Током интервјуа "Фокс њузу", на питање да ли му је стрпљење са Путином при крају, Трамп је потврдно одговорио. "Некако истиче и то брзо", изјавио је он.

Амерички предсједник је навео да дуго има добар однос са Путином, али је изразио фрустрацију због неуспјеха да оконча рат.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто разговарао са Рубиом о напорима за окончање рата у Украјини

"Мораћемо да будемо веома, веома снажни", рекао је предсједник САД.

Трамп је прецизирао да су санкције руским банкама и нафти опција, заједно са царинама, али да и европске земље морају да учествују.

marke novac KM

Друштво

Од понедјељка креће исплата 51.000.000 грађанима Српске

"Али ја сам то већ урадио. Много сам урадио", истакао је Трамп и напоменуо да се Индија, један од највећих купаца руске нафте, суочава са царином од 50 одсто на извоз у САД.

Амерички лидер је указао да то није лако урадити и да царине изазивају раздор са Индијом, преноси Срна.

"Ово је много већи проблем Европе него наш", истакао је Трамп.

Тагови:

Доналд Трамп

Владимир Путин

Коментари (0)
