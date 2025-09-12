Трамп: Моје стрпљење са Путином је при крају

12.09.2025
16:20
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао да му је стрпљење при крају када је ријеч о руском предсједнику Владимиру Путину, али је престао да пријети новим санкцијама због рата у Украјини.
Током интервјуа "Фокс њузу", на питање да ли му је стрпљење са Путином при крају, Трамп је потврдно одговорио. "Некако истиче и то брзо", изјавио је он.
Амерички предсједник је навео да дуго има добар однос са Путином, али је изразио фрустрацију због неуспјеха да оконча рат.
"Мораћемо да будемо веома, веома снажни", рекао је предсједник САД.
Трамп је прецизирао да су санкције руским банкама и нафти опција, заједно са царинама, али да и европске земље морају да учествују.
"Али ја сам то већ урадио. Много сам урадио", истакао је Трамп и напоменуо да се Индија, један од највећих купаца руске нафте, суочава са царином од 50 одсто на извоз у САД.
Амерички лидер је указао да то није лако урадити и да царине изазивају раздор са Индијом, преноси Срна.
"Ово је много већи проблем Европе него наш", истакао је Трамп.
