Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да се нада брзом склапању споразума Русије и Украјине да би се зауставило велико крвопролиће.
"Током мојих разговора у Кини са предсједником Русије Владимиром Путином, провео сам много времена говорећи о томе да бих волио да Путин повуче сву војну агресију против територија широм Европе, у нади да ће се између Русије и Украјине постићи споразум, и то брзо", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Он је додао да "заиста вјерује" да постоји велика могућност да се то догоди.
"Хиљаде људи убијане су сваког мјесеца, то је потпуно крвопролиће. Биће одата велика почаст свима", написао је Трамп.
Он је навео да је реаговано са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом о рату Русије и Украјине, те сукобу у Ирану.
"Такође смо детаљно разговарали о значају тога да Русија и Украјина избјегавају било какве акције које намјерно или ненамјерно проширују рат и о значају што бржег постизања мирног рјешења за рат", нагласио је Трамп.
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