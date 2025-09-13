Logo

Трамп најавио истрагу против Сороша

Извор:

СРНА

13.09.2025

11:11

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да ће његова администрација истражити милијардера Џорџа Сороша због наводног финансирања масовних нереда у САД.

Трамп је навео да је Сорош, милијардер и инвеститор, платио "професионалне агитаторе" да организују нереде у САД.

Он је оцијенио да то нису само протести него права побуна.

Полиција Њемака

Свијет

Филмска потјера за Србином: Отео бившу дјевојку, јурило га 14 патрола и хеликоптер

"Имају професионалне агитаторе. Плаћени су за то од Сороша и других људи", рекао је Трамп додајући да ће Сорош и други појединци бити предмет истраге према такозваном РИКО закону, који је усмјерен на борбу против организованог криминала.

Закон РИКО користи се за процесуирање кривичних дјела почињених као дио криминалног подухвата, мада у скорије вријеме има ширу примјену, преноси "Раша тудеј".

Moskva Kremlj

Свијет

Москва одговорила на оптужбе Варшаве: Физички је немогуће

Претходних мјесеци антиимиграциони протести су потресли САД, а најнасилнији случајеви у Лос Анђелесу ескалирали су у сукобе са полицијом, пљачке и подметање пожара.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Филмска потјера за Србином: Отео бившу дјевојку, јурило га 14 патрола и хеликоптер

Свијет

Филмска потјера за Србином: Отео бившу дјевојку, јурило га 14 патрола и хеликоптер

8 ч

0
Брајан Волш избоден у затвору: Оптужен за убиство супруге Ане

Свијет

Брајан Волш избоден у затвору: Оптужен за убиство супруге Ане

8 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва одговорила на оптужбе Варшаве: Физички је немогуће

8 ч

0
Селак се одрекао одборничког мандата у Скупштини града Бањалука

Република Српска

Селак се одрекао одборничког мандата у Скупштини града Бањалука

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Намјештен тендер за надзор у "Аутопутевима Републике Српске"?

19

30

Због вета Бошњака, Народна скупштина поново бира чланове комисије

19

30

"Могуће да ново политичко расуло захвата Уставни суд Бих"

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner