Трамп најавио истрагу против Сороша

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да ће његова администрација истражити милијардера Џорџа Сороша због наводног финансирања масовних нереда у САД.
Трамп је навео да је Сорош, милијардер и инвеститор, платио "професионалне агитаторе" да организују нереде у САД.
Он је оцијенио да то нису само протести него права побуна.
"Имају професионалне агитаторе. Плаћени су за то од Сороша и других људи", рекао је Трамп додајући да ће Сорош и други појединци бити предмет истраге према такозваном РИКО закону, који је усмјерен на борбу против организованог криминала.
Закон РИКО користи се за процесуирање кривичних дјела почињених као дио криминалног подухвата, мада у скорије вријеме има ширу примјену, преноси "Раша тудеј".
Претходних мјесеци антиимиграциони протести су потресли САД, а најнасилнији случајеви у Лос Анђелесу ескалирали су у сукобе са полицијом, пљачке и подметање пожара.
