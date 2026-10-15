Трамп о Нидалу Хасану: Биће погубљен стријељањем, нема преноса уживо

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је да погубљење бившег мајора америчке војске и нападача из базе "Форт Худ" Нидала Хасана неће бити преношено уживо, али да ће најближи чланови породица жртава моћи да присуствују погубљењу ако то буду жељели.
"Биће погубљен стријељањем, али се тај догађај неће преносити путем интернета. Ипак, чланови породица жртава могу, ако желе, присуствовати погубљењу. Они заслужују да буду свједоци правде", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".
Хасан је бивши психијатар у медицинском корпусу америчке војске и осуђени масовни убица, чије је погубљење стријељањем заказано за 3. децембар.
Хасан је 5. новембра 2009. године отворио ватру у препуном медицинском центру у бази "Форт Худ". Убио је 13 ненаоружаних људи и ранио још 32, што је био најсмртоноснији напад у историји једне америчке војне базе који није био повезан са ратним дејствима.
Нидал Хасан, који је прихватио радикалну џихадистичку идеологију, током војног суђења изјавио је да је "прешао на другу страну како би заштитио муслимане и талибане од слања Американаца у рат у Авганистану".
Првобитни план да погубљење стријељањем буде преношено уживо најавио је амерички министар одбране Питер Хегсет, али се та идеја у међувремену суочила са значајним противљењем јавности.
Ово ће бити први случај војног погубљења у америчким оружаним снагама од 1961. године, преноси Срна.
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