Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да Сједињене Државе раде на постизању ширег примирја између Украјине и Русије.
Циљ је проширити претходне хуманитарне споразуме који су омогућили евакуацију цивила из подручја захваћених ратом.
У интервјуу за "Фокс њуз", Трамп је истакао улогу коју је прва дама Меланија Трамп имала у ранијим хуманитарним иницијативама.
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Према његовим ријечима, Вашингтон сада покушава да примијени сличан модел на знатно већем подручју.
"Било је дивно. Било је то примирје. Људи су евакуисани из градова и насељених мјеста, што им је вјероватно спасило животе. Сада радимо на верзији тога у већим размјерама", рекао је Трамп.
Амерички предсједник није изнио детаље о томе како би ново примирје функционисало, која би подручја обухватало, нити да ли су Русија и Украјина већ пристале на амерички приједлог.
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Трамп је такође похвалио Меланију Трамп због њеног ангажовања у хуманитарним иницијативама и сарадње са званичницима и посредницима укљученим у евакуацију цивила.
"Сада идемо ка ширем формату", изјавио је предсједник САД.
Његове ријечи услиједиле су након изјаве коју је Меланија Трамп дала за "Фокс њуз" у петак, 20. новембра, у којој је изразила наду да би Украјина и Русија могле да постигну нови споразум о примирју до Божића. Прва дама САД навела је да су преговори у току и да би могли брзо да дају резултате, уколико обје стране покажу спремност за постизање договора. Она није открила детаље о преговорима нити о потенцијалним условима за прекид ватре.
У суботу је предсједник Украјине Володимир Зеленски објавио ажурирани списак окупираних насеља у Херсонској и Запорошкој области, из којих Кијев настоји да организује хуманитарну евакуацију цивила.
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Украјина је доставила списак свом омбудсману за људска права, као и америчкој страни. Овај приједлог долази након претходне локалне хуманитарне евакуације из града Олешки у Херсонској области. У Херсонској области, Кијев предлаже евакуацију из мјеста Раденск, Костогризово, Гола Пристан, Стара Збуривка, Нова Збуривка, Гладковка, Велики Копани, Кардашинка и Велика Кардашинка.
На списку насеља у Запорошкој области налазе се Мајачка, Златопољ, Дњепрорудно, Камјанске, Верхња Крињица и Василивка.
Зеленски је претходно одбио засебан руски приједлог за хуманитарну операцију у Константиновки, граду у Доњецкој области гдје се тренутно воде активне борбе — уз образложење да Москва намјерава да то искористи као параван за прегруписавање својих снага.
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Према ријечима украјинског предсједника, таква операција би омогућила руској војсци да изврши ротацију јединица на бојном пољу и настави напредовање ка Краматорску и Славјанску. Вашингтон жели договор до почетка јануара.
Како наводи "Фајненшел тајмс", Трампова администрација покушава да постигне споразум о окончању рата до почетка јануара, прије него што демократе преузму већину у оба дома америчког Конгреса.
Демократе ће преузети контролу над Представничким домом и Сенатом након побједе на изборима 3. новембра, што би могло да промијени политички контекст у којем Трамп води преговоре.
Амерички изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер су током протеклих недјеља, на састанцима у Абу Дабију, Москви, Даблину и Берлину, покушавали да убрзају преговоре и постигну договор у предвиђеном року.
Такав приступ изазива забринутост у Кијеву, гдје страхују да би америчка администрација могла да појача притисак на Украјину да прихвати услове које она сматра неповољним.
Зеленски је у суботу изјавио да наредна рунда четвоространих преговора између: Украјине, Европе, Русије и САД мора донијети конкретне резултате, укључујући размјену свих ратних заробљеника по принципу "сви за све".
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Украјински предсједник је нагласио да преговори такође морају довести до стварних корака ка окончању рата.
Додао је да датум одржавања састанка зависи од Вашингтона, који још треба да финализује дневни ред.
Зеленски је оптужио Москву да покушава да одложи преговоре. Датум сљедећег састанка четири стране још увијек није одређен.
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