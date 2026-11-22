Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да отворене границе уништавају нације и да би превише блага миграциона политика могла представљати пријетњу постојању државе.
"Отворене границе уништавају нације! САД су биле веома близу да буду једна од њих док се ја нисам појавио", написао је Трамо на платформи "Трут сошл".
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Он је више пута критиковао друге земље, укључујући европске савезнике због њихове благе миграционе политике.
Више пута је позивао на пооштравање имиграционе политике САД и предузео је одговарајуће мјере, преноси Срна.
Одмах након инаугурације, потписао је извршну наредбу којом се проглашава ванредно стање дуж границе САД и Мексика.
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Осим тога, најавио је да ће да спроведе највећу операцију у америчкој историји депортације илегалних миграната, подсјетио је ТАСС.
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