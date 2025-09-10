Logo
Трамп планира телефонски разговор са Путином у наредним данима

10.09.2025

07:24

Трамп планира телефонски разговор са Путином у наредним данима
Фото: Танјуг/АП

Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да планира телефонски разговор са руским предсједником Владимиром Путином или ове недјеље или почетком сљедеће недјеље.

"Да, то ће се десити", рекао је он новинарима, мислећи на могући телефонски разговор са руским лидером, додајући да би се то могло десити "ове недјеље или почетком сљедеће недјеље - преноси Би-Би-Си.

Трамп је, такође, саопштио да је посвећен рјешавању сукоба у Украјини.

Тагови:

Владимир Путин

Доналд Трамп

