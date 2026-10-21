Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп синоћ је у Овалном кабинету оштро прекинуо новинара и поручио му да ућути. Инцидент се догодио док је Трамп одговарао на питања новинара.
Новинар Ендру Фајнберг из Индепендента покушао је да постави питање о промјенама у парку Ист Потомак, које обухватају и изградњу новог терена за голф.
YIKES -- Trump loses his shit at a reporter for the third time during this Q&A -- "Wait wait -- Quiet. Quiet!!!! What's wrong with you? Are you a SICK person?" https://t.co/2iiELisaxg— Aaron Rupar (@atrupar) October 20, 2026
„Што се тиче терена за голф, господине, ви посједујете много терена...“, започео је Фајнберг, али га је Трамп прекинуо.
„Чекај, чекај, чекај, чекај“, рекао је Трамп.
Када је Фајнберг покушао да настави, амерички предсједник му је поручио: „Тишина, тишина“, при чему је другу ријеч изговорио видно изнервиран.
„Шта није у реду с вама? Јесте ли ви болесни?“, упитао је Трамп.
„Колико знам, нисам, господине“, одговорио је Фајнберг.
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Фајнберг је касније у свом извјештају навео да је недавно био на редовном систематском прегледу и да је здрав. Истакао је да је само радио свој посао и најавио да се сутра враћа.
На инцидент је реаговао и амерички потпредсједник Џеј Ди Венс, који је на друштвеној мрежи Икс напао Фајнберга.
Уз снимак разговора објавио је коментар:
„Предсједник Доналд Џ. Трамп уништио је имбецилног 'новинара' Ендруа Фајнберга због непримјереног понашања у Овалном кабинету.“
Фајнберг му је одговорио:
„Ако ме већ планирате вријеђати, барем имајте храбрости да означите мој профил.“
Трампов однос с медијима био је напет током оба његова мандата, а амерички предсједник више пута је вербално нападао новинаре.
Trump to a female reporter:
“Quiet, quiet piggy.” https://t.co/348tHgTgzu— Clash Report (@clashreport) November 18, 2025
Прошлог новембра, у предсједничком авиону „Ер форс ван“ (Air Force One), извријеђао је новинарку која му је поставила питање о документима повезаним с осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином.
„Тихо, прасице“, поручио је тада Трамп новинарки.
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