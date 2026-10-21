Logo

Трамп побјеснио на новинара у Овалном кабинету: Шта није у реду с вама? Јесте ли болесни?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 07:14

Коментари:

1
Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у Спортском центру „Кертис Д. Менард” у Васили, на Аљасци, у уторак, 13. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп синоћ је у Овалном кабинету оштро прекинуо новинара и поручио му да ућути. Инцидент се догодио док је Трамп одговарао на питања новинара.

„Јесте ли ви болесни?“

Новинар Ендру Фајнберг из Индепендента покушао је да постави питање о промјенама у парку Ист Потомак, које обухватају и изградњу новог терена за голф.

„Што се тиче терена за голф, господине, ви посједујете много терена...“, започео је Фајнберг, али га је Трамп прекинуо.

„Чекај, чекај, чекај, чекај“, рекао је Трамп.

Када је Фајнберг покушао да настави, амерички предсједник му је поручио: „Тишина, тишина“, при чему је другу ријеч изговорио видно изнервиран.

„Шта није у реду с вама? Јесте ли ви болесни?“, упитао је Трамп.

„Колико знам, нисам, господине“, одговорио је Фајнберг.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Ако демократе побиједе, Америка ће горјети као Француска

Џеј Ди Венс: Трамп је уништио имбецилног новинара

Фајнберг је касније у свом извјештају навео да је недавно био на редовном систематском прегледу и да је здрав. Истакао је да је само радио свој посао и најавио да се сутра враћа.

На инцидент је реаговао и амерички потпредсједник Џеј Ди Венс, који је на друштвеној мрежи Икс напао Фајнберга.

Уз снимак разговора објавио је коментар:

„Предсједник Доналд Џ. Трамп уништио је имбецилног 'новинара' Ендруа Фајнберга због непримјереног понашања у Овалном кабинету.“

Фајнберг му је одговорио:

„Ако ме већ планирате вријеђати, барем имајте храбрости да означите мој профил.“

„Тихо, прасице“

Трампов однос с медијима био је напет током оба његова мандата, а амерички предсједник више пута је вербално нападао новинаре.

Прошлог новембра, у предсједничком авиону „Ер форс ван“ (Air Force One), извријеђао је новинарку која му је поставила питање о документима повезаним с осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином.

„Тихо, прасице“, поручио је тада Трамп новинарки.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Новинар

Бијела кућа

Коментари (1)

Више из рубрике

Маск у Давосу

Свијет

Маск ограничио Старлинк, Украјина у проблему

2 ч

0
Демонстранти машу иранским заставама током скупа подршке властима на тргу у Техерану, у четвртак, 8. октобра 2026. године.

Свијет

Ројтерс: Иран одуговлачи преговоре како би ослабио Трампа, Ормуски мореуз остаје тачка спора

2 ч

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Свијет

Гранична полиција Њемачке од држављанина БиХ одузела десетине хиљада евра

10 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори у Ружичастој башти Бијеле куће током догађаја посвећеног припадницима хитних служби, у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Зеленски боље да пристане на споразум

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

23

Топла јесен може продужити алергије: Стручњак упозорава на скривене узроке симптома

08

59

Државна фирма спржила милионе: Без иједног папира потрошили 9,5 милиона КМ, а 60 радника запослили без конкурса

08

53

Пријечани у проблемима: Рупе на путевима, стара водоводна мрежа и бројна клизишта

08

47

Свијет касни у испуњењу циљева климатске политике

08

38

Американци "подржавају" поновни покушај погубљења: Шта чека Кристу Пајк

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима