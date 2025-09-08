Logo
Трамп поздравио отказивање церемоније за додјелу награде Тому Хенксу

08.09.2025

20:42

Трамп поздравио отказивање церемоније за додјелу награде Тому Хенксу
Фото: Танјуг/АП

Предсједник САД Доналд Трамп описао је Тома Хенкса као "деструктивног" и присталицу "воук" културе, те поздравио вијест да је група бивших студената са Војне академије "Вест поинт" отказала церемонију додјеле награде овом глумцу.

Хенкс је 25. септембра требало да прими награду "Силванус Тејер" за 2025. годину, али је удружење бивших студената Војне академије САД прошле седмице отказало церемонију.

"Важан потез! Не треба нам да деструктивне, воук личности примају наше драгоцјене америчке награде. Надамо се да ће награде Академије и друге лажне додјеле награда преиспитати своје стандарде и праксе у име правичности и правде", написао је Трамп на својој друштвеној мрежи "Социјална истина".

Трамп је у свом другом мандату кренуо у акцију усмјеравања идеологије и руковођења у високошколским установама и војсци у настојању да успостави контролу комбинацијом извршних наредби, пријетњи судским поступцима и ускраћивањем средстава.

Хенкс је 1999. године номинован за "Оскара" за главну улогу у филму о Другом свјетском рату "Спасавање војника Рајана".

Телевизијска серија која се бави истом тематиком "Браћа по оружју", у којој је Хенкс био продуцент и режисер, освојила је шест награда "Еми", преноси Срна.

Доналд Трамп

Tom Henks

