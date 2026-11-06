Аутор:АТВ редакција
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Изборни пораз републиканаца на америчким међуизборима могао би да промијени рачуницу Доналда Трампа и отвори пут дипломатском рјешењу сукоба са Ираном.
Док се у Вашингтону преиспитује наставак рата, из Техерана стижу пријетње америчким савезницима и пресуде против САД вриједне готово 300 милијарди долара.
Након пораза републиканаца на међуизборима у Сједињеним Америчким Државама, предсједник Доналд Трамп могао би да одустане од нових напада на Иран и окрене се дипломатском рјешењу сукоба.
Предсједник иранског парламента Мохамед Багер Калибаф ликује због исхода америчких избора на половини мандата, сматрајући да је рат против Исламске Републике један од главних узрока Трамповог пораза.
За то вријеме, савјетник Револуционарне гарде Сардар Билали упозорава да ће свака држава која помогне САД у евентуалним нападима на Техеран бити сматрана легитимном метом.
У међувремену, ирански судови донијели су брзе пресуде против Вашингтона у укупној вриједности од готово 300 милијарди долара. Међутим, наплата тих потраживања биће знатно спорија и тежа.
Без средстава остаје и Мисија Уједињених нација у Либану, чији мандат на западу Блиског истока истиче 31. децембра. Савјет безбједности разматра будуће механизме надзора дуж Плаве линије.
(РТС)
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