Трамп: Радикалне љевичарске лудаке морамо да пребијемо

Б92

12.09.2025

12:35

0
Трамп: Радикалне љевичарске лудаке морамо да пребијемо
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је да, након убиства америчког патриоте Чарлија Кирка, "радикални љевичарски лудаци једноставно морају да буду пребијени".

"Морамо бити храбри у животу. И имамо сјајну земљу. Имамо радикалне љевичарске лудаке и једноставно их морамо пребити", рекао је Трамп новинарима испред Бијеле куће, одговарајући на питање да ли има поруку за конзервативце који би могли да се осјећају као да су мете радикалних група, пренио је Политико.

Како је рекао, позваће своје присталице да слиједе ненасилни пут као одговор на пуцњаву.

"Кирк је био заговорник ненасиља. Волио бих да видим да људи тако реагују", навео је Трамп.

Убица на слободи

Трампови коментари услиједили су након што је 31-годишњи Кирк убијен током јавног наступа на универзитетском кампусу у Орему у држави Јути. Власти нису ухапсиле стријелца, а мотив Кирковог убиства остаје непознат.

Након пуцњаве, Трамп је снимио обраћање из Овалног кабинета и објавио га на друштвеним мрежама, гдје је хвалио Кирка и окривио "радикалну љевицу" за његову смрт.

"Имамо радикалну љевичарску групу лудака. Једноставно апсолутне лудаке. И ријешићемо тај проблем", изјавио је Трамп.

(б92)

Доналд Трамп

