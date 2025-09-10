Трамп се огласио послије покушаја атентата: "Сви морамо да се молимо, он је сјајан момак..."

10.09.2025
Амерички предсједник Доналд Трамп реаговао је на вијест из Јуте гдје је на једном догађају упуцан његов блиски сарадник Чарлију Кирку.
"Сви морамо да се молимо за Чарлија Кирка, који је упуцан", написао је на својој мрежи Truth Social.
"Одличан момак од врха до дна. БОГ ГА БЛАГОСЛОВИО!".
Кирк је наводно упуцан у врат док је био на сцени током своје турнеје "Америцан Цомебацк" на Универзитету Јута Вали.
Чарлс Џејмс Кирк (рођен 14. октобра 1993) је амерички десничарски политички активиста, аутор и медијска личност.
Снимак покушаја атентата можете погледати овдје:
BREAKING: Video shows moment Charlie Kirk gets shot at Utah Valley University. pic.twitter.com/wyttiHcIQ3— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 10, 2025
