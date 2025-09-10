Logo
Large banner

Трамп се огласио послије покушаја атентата: "Сви морамо да се молимо, он је сјајан момак..."

10.09.2025

21:24

Коментари:

0
Доналд Трамп Предсједник САД
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп реаговао је на вијест из Јуте гдје је на једном догађају упуцан његов блиски сарадник Чарлију Кирку.

"Сви морамо да се молимо за Чарлија Кирка, који је упуцан", написао је на својој мрежи Truth Social.

"Одличан момак од врха до дна. БОГ ГА БЛАГОСЛОВИО!".

Кирк је наводно упуцан у врат док је био на сцени током своје турнеје "Америцан Цомебацк" на Универзитету Јута Вали.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Свијет

Упуцан савезник Доналда Трампа

Чарлс Џејмс Кирк (рођен 14. октобра 1993) је амерички десничарски политички активиста, аутор и медијска личност.

Снимак покушаја атентата можете погледати овдје:

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

atentat

Чарли Кирк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Заплијењене 1,4 тоне кокаина! Пакети плутали у Тихом океану

Свијет

Заплијењене 1,4 тоне кокаина! Пакети плутали у Тихом океану

11 ч

0
Struja, električna energija

Свијет

Цијела Куба остала без струје

11 ч

0
Сутра је велики празник: Пости се, али ово никако не смијете да једете

Друштво

Сутра је велики празник: Пости се, али ово никако не смијете да једете

11 ч

0
Убици Џона Ленона одбијен условни отпуст 14. пут

Свијет

Убици Џона Ленона одбијен условни отпуст 14. пут

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

21

Изгорјело ауто Небојше Вукановића: Возило превезено у круг ПУ Требиње

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner