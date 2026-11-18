Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су САД склопиле "веома велики трговински споразум" са Филипинима, али није представио детаље.
"Управо смо постигли веома велики трговински споразум, највећи трговински споразум који смо до сада склопили, и то је поштен договор за обје земље", рекао је Трамп током свечаног ручка у филипинској предсједничкој палати.
Он је додао да је америчка страна веома задовољна, јер није знала да ће се ово догодити, али да је договор брзо склопљен.
За сада нема коментара из канцеларије филипинског предсједника Фердинанда Маркоса Млађег о споразуму на који је Трамп мислио.
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Филипински амбасадор у САД Хосе Мануел Ромуалдез изјавио је да су САД понудиле диверзификацију снабдијевање храном и енергентима.
На питање да ли је нешто потписано, Ромуалдез је у телефонској поруци рекао: "Ништа."
Трамп је јуче изјавио да ће Тајланд укинути све царине и уклонити нецаринске баријере на увоз из САД у оквиру трговинског споразума који би требало да буде финализован у наредним седмицама, преноси Срна.
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