Трамп: Ухапшен осумњичени за убиство Чарлија Кирка

12.09.2025

14:19

Трамп: Ухапшен осумњичени за убиство Чарлија Кирка

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је америчка полиција привела осумњиченог за убиство коментатора и активисте Чарлија Кирка.

"Мислим да га имамо", рекао је Трамп "Фокс њузу".

Трамп је појаснио да је осумњиченог предало лице које га познаје, пренио је Ројтерс.

Амерички предсједник навео је да није познато да ли је осумњичени д‌јеловао сам или као дио шире мреже.

Трамп је изразио наду да ће лице које је убило Кирка бити осуђено на смртну казну.

