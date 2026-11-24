Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп данас у Овалном кабинету уручује Предсједничку медаљу слободе, највише цивилно признање у САД, бившем градоначелнику Њујорка Рудију Ђулијанију.
Портпаролка Бијеле куће Оливија Вејлс у изјави за Еј-Би-Си њуз рекла је да ће Трамп „с поносом одати почаст градоначелнику Ђулијанију, градоначелнику Америке, Предсједничком медаљом слободе за његов животни рад у служби америчког народа“.
Трамп је додјелу најавио још 1. септембра 2025. године, два дана након што је Ђулијани тешко повријеђен у саобраћајној несрећи у Њу Хемпширу.
Тада га је назвао „највећим градоначелником у историји Њујорка и једнако великим америчким патриотом“.
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Подсјећамо, Руди Ђулијани је прошле године боравио у Бањалуци гдје је подржао Милорада Додика, предсједника СНСД-а са којим је снимио и једну епизоду свог подкаста.
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