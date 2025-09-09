Logo
Трамп вјерује да је напад на Доху шанса за мир

09.09.2025

21:14

Трамп вјерује да је напад на Доху шанса за мир
Фото: Tanjug/AP

Предсједник САД Доналд Трамп вјерује да би напад Израела на катарску пријестоницу Доху могао да буде прилика за мир, изјавила је портпарол Бијеле куће Каролина Ливит.

"Предсједник Трамп вјерује да би овај несрећни инцидент могао да послужи као прилика за мир. Предсједник је, такође, разговарао са емиром и премијером Катара и захвалио им на подршци и пријатељству према нашој земљи", рекла је Ливитова.

Напад у Дохи

Свијет

Погинуо припадник катарске службе унутрашње безбједности

Она је додала да је Трамп пружио увјеравања катарским лидерима да се "овако нешто неће поновити на њиховом тлу".

Израелски званичници раније су рекли да су САД биле унапријед обавијештене о нападу на лидере покрета Хамас у Дохи, преноси Срна.

Тагови:

Доналд Трамп

Терористички напад

Doha

