Трамп вјерује да је напад на Доху шанса за мир

09.09.2025
21:14
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп вјерује да би напад Израела на катарску пријестоницу Доху могао да буде прилика за мир, изјавила је портпарол Бијеле куће Каролина Ливит.
"Предсједник Трамп вјерује да би овај несрећни инцидент могао да послужи као прилика за мир. Предсједник је, такође, разговарао са емиром и премијером Катара и захвалио им на подршци и пријатељству према нашој земљи", рекла је Ливитова.
Она је додала да је Трамп пружио увјеравања катарским лидерима да се "овако нешто неће поновити на њиховом тлу".
Израелски званичници раније су рекли да су САД биле унапријед обавијештене о нападу на лидере покрета Хамас у Дохи, преноси Срна.
