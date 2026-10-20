Трамп: Вријеме је да неко други преговара у име Украјине, могућ састанак с Путином и Си Ђинпингом

Аутор:АТВ редакција
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Рат у Украјини – 1.670. дан. Амерички предсједник Доналд Трамп оптужио је украјинског лидера Володимира Зеленског да не жели да оконча рат, истичући да Украјина у просјеку губи од 25.000 до 35.000 војника мјесечно.
Папа Лав XIV позвао је Зеленског на сарадњу како би се допремила хуманитарна помоћ и омогућила евакуација становника Олешког.
Москва не види могућност окончања рата без учешћа „неког представника Кијева“ који је спреман да „преузме одговорност“, саопштио је Кремљ.
Украјински преговарачки тим добио је сигнал америчке стране који указује на спремност за одржавање састанка, а разговори би могли бити одржани у уторак или сриједу, изјавио је предсједник Украјине Володимир Зеленски.
У међувремену, амерички предсједник поново је оптужио Зеленског да не жели да оконча рат и да не чини много како би томе допринио. Поручио је да је можда дошло вријеме да неко други преговара у име Украјине.
„Овај сукоб је могао бити ријешен одавно. Да ме је послушао, сјећате се како је било у Овалном кабинету? Ово је могло бити ријешено одавно. Вријеме је да неко други преговара у име Украјине. Можда је вријеме да Украјина предложи неког другог умјесто Зеленског за мировне преговоре“, рекао је Трамп новинарима испред Бијеле куће.
Према Трамповим ријечима, Русија се према Украјини понашала прикладно.
„Русија се, искрено говорећи, понашала сасвим нормално према Украјини. Нису урадили ништа посебно“, рекао је Трамп.
Он је саопштио да је спреман да размотри трилатерални састанак са руским предсједником Владимиром Путином и кинеским предсједником Си Ђинпингом.
„Разговарали бисмо о нуклеарном оружју и нуклеарном разоружању. Ако предсједник Си жели да се састанак одржи, учествовао бих“, рекао је Трамп.
Украјина се припрема за евакуацију око 6.000 људи из привремено окупираног Олешког, а завршни детаљи тренутно се усаглашавају у преговорима с Русијом, потврдио је Дмитро Лубинец, повјереник украјинског парламента за људска права.
Након што је недавно разговарао с Путином, папа Лав XIV позвао је и Зеленског на сарадњу како би се допремила хуманитарна помоћ и омогућила евакуација становника Олешког.
Папа настоји да пронађе хитно рјешење за ситуацију у Олешком, граду на лијевој обали Дњепра, у Херсонској области, гдје становништво трпи посљедице рата, а могућности за излазак из града готово да не постоје.
(РТС)
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