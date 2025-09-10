Трамп: Животињу треба осудити на смрт

Извор:
10.09.2025
20:09
Амерички предсједник Доналд Трамп тражи да се убица 23-годишње избјеглице из Украјине, која је убијена прије готово три седмице у граду Шарлоту у Сјеверној Каролини, осуди на смртну казну.
Ирyну Зарутскову у возу је на смрт избо 34-годишњи бескућник с дугом историјом кршења закона и психичких болести. Случај је изазвао снажне реакције и револт на друштвеним мрежама који трају до данас те је подстакао расправе о правном систему и бризи за особе с тешким психичким проблемима у САД-у.
„ЖИВОТИЊА која је тако насилно убила прекрасну младу даму из Украјине, која је дошла у Америку тражећи мир и сигурност, треба добити ‘брзо’ (нема сумње!) суђење и да буде осуђена искључиво на СМРТНУ КАЗНУ. Не може постојати друга опција!!!“, написао је Трамп.
Напад се догодио у петак увече, 22. августа, а дјевојка је преминула на мјесту догађаја од убодних рана. Сигурносна камера, коју је објавио Цхарлотте Ареа Трансит Сyстем (ЦАТС), приказује Зарутску како у 21:46 улази у воз у униформи пицерије, сједа и гледа у мобилни телефон.
Само четири минута касније, 34-годишњи Декарлос Браун млађи извукао је преклопни нож, убо је три пута, од чега барем једном у врат, саопштила је полиција.
Снимак потом приказује Брауна како хода кроз вагон, скида дуксерицу и чека код врата. Зарутска је, држећи се за врат док се крв слијевала на под воза, пала на сједиште. Проглашена је мртвом у возу, навели су истражитељи.
Полиција је рекла да је Браун изашао на сљедећој станици, гдје је преклопни нож касније пронађен близу перона. Љекари су му у болници санирали посјекотину на руци, а затим је ухапшен под оптужбом за убиство.
Према Спектрум Њузу, полицији је требало шест минута да дође на мјесто догађаја. Заштитари јавног превоза цијело вријеме били су у возу, али у вагону испред онога у којем се налазила Зарутска.
Имао тешке психичке проблеме, раније пријавио полицији да има узнемирујуће мисли
Према судским записима до којих је дошао Тхе Пост, Браун је од 2011. више пута хапшен због тешке крађе, пљачке с опасним оружјем и пријетњи. Према WСОЦ-ТВ-у, бескућник је и одслужио пет година затвора због оптужбе за пљачку с употребом смртоносног оружја.
Према медијским извјештајима, наводни убица тренутно има и неријешене оптужбе због злоупотребе система 911. Његов адвокат је у захтјеву поднесеном суду тврдио да Браун није психички стабилан, односно да није способан за суђење.
У јануару ове године полицајци су закључили да је имао „узнемирујуће мисли“. Током посјете полицијској станици, Браун је рекао полицајцима да вјерује како му је неко дао „вјештачки“ материјал који је контролисао када једе, хода и говори, стоји у судском документу до којег је дошао Шарлот Обсервер.
„Браун је желио да полицајци истраже тај ‘вјештачки’ материјал који се налазио у његовом тијелу“, наводи документ.
Његово пуштање на слободу након тога такође је отворило питања о америчком правосудном систему, који није успио спријечити да особа опасна за себе и друге остане на улици.
У тренутку убиства у току је била форензичка процјена коју је наредио суд, што је у америчкој јавности изазвало забринутост због начина на који се систем носи с особама које имају менталне потешкоће.
ВЦНЦ наводи да је током недавног појављивања на суду његова мајка рекла да Браун болује од шизофреније те да су покушавали да му обезбиједе помоћ. Наводно је рекла да је он „проклизао кроз пукотине сломљеног система“.
„Убијена само зато што се нашла на погрешном мјесту у погрешно вријеме“
Ирyна Зарутска је студирала на Роwан-Цабаррус Цоммунитy Цоллегеу од 2023. до 2025. године. „Били смо схрвани када смо сазнали за смрт наше бивше студенткиње, Ирyне Зарутске, чији је живот прекинут у овом трагичном догађају“, објавио је факултет.
Визажисткиња Улyана Козловска написала је на друштвеним мрежама да је радила с Ирyном Зарутском као моделом. Такође је истакла да је дјевојка била „прекрасна особа, талентована умјетница која је бјежала од рата у Украјини“.
Након њене смрти на страници ГоФундМе покренуто је прикупљање новца за њену тетку у износу од 20.000 долара.
„Ира је недавно дошла у Америку, бјежећи од рата и сањајући о новом животу. Нажалост, њен живот је трагично прекинут. Ово је ненадокнадив губитак за цијелу породицу. Покренули смо ову акцију како бисмо подржали Валерију и њене ближње у овим тешким данима и помогли им да се носе с неочекиваним трошковима“, изјавила је организаторка прикупљања средстава Јевхенија Руш, преноси Индекс.
„Она је напустила Украјину како би побољшала свој живот“, рекао је Лони, пријатељ породице Зарутске, новинарима. „Преселила се у ово подручје, живот јој се поправио, а на крају је убијена само зато што се нашла на погрешном мјесту у погрешно вријеме.“
