Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је у четвртак европским савезницима Украјине да би окончањем рата са Русијом уштедјели и новац и животе, преноси „Политико“, чак рекавши да не треба да „бацају новац“ на борбу против Русије.
Трамп је лидере окупљене у Берлину на састанку Коалиције вољних позвао из авиона, на повратку са сусрета са Владимиром Путином и Си Ђинпингом у кинеском Шенжену.
Предсједник Сједињених Америчких Држава говорио је о милијардама које се троше на оружје и помоћ Украјини у рату у којем гине толико људи, а лидерима је пренио и да Путин озбиљно жели да преговара о миру.
Дио званичника оцијенио је Трампов тон као оштро критичан према европској подршци Кијеву, док други кажу да је говорио својим уобичајеним директним стилом.
Трампов зет Џаред Кушнер, који је у Берлину био са изаслаником Стивом Виткофом, рекао је да Трамп жели споразум уз пуно учешће Европе, која ће у наредним преговорима сјести за сто са Украјином, Русијом и САД. Додао је да је Путин сада спреман да прихвати безбједносне гаранције за Украјину сличне члану 5 НАТО-а о заједничкој одбрани савезника.
Украјински предсједник Владимир Зеленски рекао је да „није сигуран“ да све стране члан 5 разумију на исти начин као он.
„Шта је са америчким војницима?“, упитао је Зеленски, додајући да би Украјина „била срећна“ када би САД у Украјини успоставиле војне базе „као на Блиском истоку“.
Њемачки канцелар Фридрих Мерц поручио је да Европа не подржава Украјину да би продужила рат, него да би омогућила мировне преговоре и водила их са позиције снаге.
Пољски премијер Доналд Туск рекао је да су Трампове оптимистичне ријечи у просторији дочекане са врло опрезним оптимизмом.
„Његово вјеровање у Путинову добру вољу чини се непоколебљивим, иако за сада нема чињеница које то поткрепљују“, рекао је Туск, а преноси Кликс.
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