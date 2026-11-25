Аутор:АТВ редакција
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Џаред Кушнер, зет америчког предсједника Доналда Трампа и један од његових главних преговарача за окончање сукоба у Украјини, назвао је руског предсједника Владимира Путина историјском личношћу и велемајстором политике.
У интервјуу објављеном данас тврдио је и да је Путин до сада показао уздржаност те да је америчку страну увјерио да не намјерава да употријеби нуклеарно оружје.
Кушнер је гостовао у подкасту „МД мидс“, који води Матијас Депфнер, извршни директор њемачке медијске групације „Аксел Шпрингер“. Говорио је о својим сусретима са Путином, току преговора о окончању рата и опасности од ширења сукоба изван Украјине.
„Предсједник Путин је веома организован. Људима се може свиђати оно што је учинио или им се не мора свиђати, али он је дефинитивно велемајстор политике. Он је историјска личност“, рекао је Кушнер. „Увијек је веома, веома добро припремљен. Веома је промишљен. Много тога записује док разговарамо“, додао је.
Према Кушнеровим ријечима, Путин веома добро разумије питања о којима се преговара и о њима има чврсте ставове. Трампов зет открио је да се за разговоре са руским предсједником припрема уз помоћ обавјештајаца, дипломата и војних официра те да је у сталном контакту са Путиновим савјетницима.
На питање да ли Путин заиста жели мир, Кушнер је одговорио: „Да, мислим да говори о миру, али увијек је питање под којим условима.“
Кушнер и Стив Виткоф, који предводе америчке напоре за окончање рата у Украјини, након вишечасовних разговора са Путином закључили су да је питање територије тренутно у својеврсној слијепој улици.
Кушнер је критиковао и однос Европе према Русији, наводећи да су европске земље током рата купиле руске енергенте у вриједности већој од 250 милијарди долара, док истовремено финансирају и наоружавају Украјину.
„Живимо у невјероватно опасном времену. Овај рат је донекле ограничен на Украјину, али је заправо постао посреднички рат у којем Европа финансира и наоружава Украјину против Русије. Није потребно много погрешних процјена да би дошло до огромне ескалације“, упозорио је Кушнер.
Jared Kushner on Ukraine War:
So far, Putin has showed restraint.
He's agreed not to use nuclear weapons, which obviously is a big thing, and he's reassured us that that's not his intention. https://t.co/asx61KoRCr— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026
Трампов преговарач тврди да је америчка страна од руског предсједника добила гаранције у вези са употребом нуклеарног оружја.
„Путин је до сада показао уздржаност. Пристао је да неће користити нуклеарно оружје, што је очигледно велика ствар, и увјерио нас је да му то није намјера“, рекао је Кушнер.
Сличну оцјену руског предсједника раније овог мјесеца изнио је и Трамп, који је тврдио да Путин показује уздржаност и да би могао бити много оштрији, преноси Индекс.
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