УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Тренутак када су терористи ушли у бус и почели да пуцају

Извор:
Б92
08.09.2025
14:46

Број жртава у пуцњави на раскрсници Рамот у Јерусалиму порастао је на шест, саопштили су званичници.
Израелске власти су пуцњаву прогласиле терористичким нападом, а објављен је и снимак са камере, у ком се виде први тренуци напада – када су наоружани мушкарци упали у аутобус и почели да пуцању.
Снимци са камере на аутомобилу приказују тренутке смртоносног напада на раскрсници Рамот у Јерусалиму.
Нападачи, обојица Палестинци са Западне обале, убијени су у окршају са полицијом.
This is the evil Israel faces.— Israel ישראל (@Israel) September 8, 2025
Two terrorists opened fire on a bus in Jerusalem — targeting passengers, bystanders, anyone in reach.
5 murdered. Over a dozen wounded.
The war Israel fights is for all who stand against terror. pic.twitter.com/bjz1zdkii7
