УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Тренутак када су терористи ушли у бус и почели да пуцају

Извор:

Б92

08.09.2025

14:46

Коментари:

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Тренутак када су терористи ушли у бус и почели да пуцају
Фото: Tanjug/AP/Mahmoud Illean

Број жртава у пуцњави на раскрсници Рамот у Јерусалиму порастао је на шест, саопштили су званичници.

Израелске власти су пуцњаву прогласиле терористичким нападом, а објављен је и снимак са камере, у ком се виде први тренуци напада – када су наоружани мушкарци упали у аутобус и почели да пуцању.

Снимци са камере на аутомобилу приказују тренутке смртоносног напада на раскрсници Рамот у Јерусалиму.

Нападачи, обојица Палестинци са Западне обале, убијени су у окршају са полицијом.

(б92)

Jerusalim

Терористички напад

Коментари (0)
