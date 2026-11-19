Аутор:АТВ редакција
Коментари:5
Предсједник Русије Владимир Путин, лидер САД Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг састали су се на маргинама самита АПЕК-а у Шенжену.
Ово је први трилатерални сусрет лидера Русије, САД и Кине у историји.
JUST IN: 🇺🇸🇷🇺🇨🇳 Trilateral meeting between President Trump, Xi Jinping, and Putin officially begins. https://t.co/VTFRoUiaPe— BRICS News (@BRICSinfo) November 19, 2026
Владимир Путин захвалио је Си Ђинпингу на организацији трилатералног састанка.
„Овакав састанак одржава се први пут: на њему учествују лидери три државе које су сталне чланице Савјета безбједности УН – Русије, Народне Републике Кине и Сједињених Држава. Наше државе не повезује само то што су побједнице у Другом свјетском рату. Још је важнија заједничка одговорност за очување међународног мира и безбједности. Били смо међу оснивачима Организације уједињених нација. Зато је на нама задатак да сачувамо и ојачамо систем међународног права настао заједно са овом универзалном организацијом, укључујући Повељу УН и начела која она утврђује“, поручио је Путин.
Напоменуо је да треба да разговарају о глобалним и регионалним економским везама, као и о прехрамбеној и енергетској безбједности.
„Наше земље имају подударне интересе када је ријеч о рјешавању регионалних сукоба, наравно, прије свега у Украјини. О томе смо разговарали још јуче са предсједником Народне Републике Кине. Данас смо томе посветили доста пажње и на билатералном састанку, на иницијативу предсједника САД“, нагласио је Путин.
Указао је на то да Русија, САД и Кина имају заједничке интересе у борби против пријетњи и изазова данашњице, као што су међународни тероризам, транснационални организовани криминал и слично.
„Са своје стране, увјерен сам да Русија, Кина и САД, односно наши народи, могу дати значајан допринос безбједности и стабилности у свијету. Услов за то је да сарађују конструктивно и партнерски, на основу узајамног поштовања, равноправности и равнотеже интереса“, поручио је руски предсједник.
Преговори се одржавају у државној резиденцији „Ћилињ Шанџуанг“, гдје су дан раније одржани свеобухватни преговори Владимира Путина и кинеског предсједника Си Ђинпинга.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму