Аутор:АТВ редакција
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Министар спољних послова Ванг Ји истакао је да је трилатерални састанак лидера Кине, САД и Русије историјски догађај и мировни самит на којем су три стране изразиле спремност да спријече сукобе и конфронтације, очувају основу мирне коегзистенције и подстакну успостављање односа великих сила које карактеришу мирна коегзистенција, укупна стабилност и уравнотежен развој.
Ванг Ји, који је и члан Политичког бироа Централног комитета Комунистичке партије Кине, представио је јуче у Шенџену кинеским и страним новинарима резултате 33. неформалног састанка лидера Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/ и пратећих активности.
Он је истакао да је 2026. година "кинеска година" у оквиру АПЕК-а.
Кина је током протекле године у потпуности испунила одговорности земље домаћина и успјешно организовала 321 састанак и догађај у оквиру АПЕК-а, уз учешће више од 10.000 представника из различитих економија, што представља рекорд у историји ове организације, саопштила је Кинеска медијска група.
Током године, остварено је укупно 75 значајних резултата, а отвореност, иновације и сарадња били су кључни принципи свих активности. Међу њима су Декларација из Суџоа, усвојена на састанку министара трговине, Декларација из Ченгдуа са састанка министара за дигитална питања и вјештачку интелигенцију, Декларација из Нанђинга са састанка министара рада и људских ресурса, као и Иницијатива из Шенџена, објављена на Самиту пословних лидера, чиме су постављени темељи за даље продубљивање регионалне сарадње.
Неформални састанак лидера представља један од најважнијих резултата "кинеске године" у оквиру АПЕК-а. Под предсједавањем кинеског предсједника Си Ђинпинга и уз подршку лидера свих економија чланица, усвојена је Перспектива лидера АПЕК-а из Шенџена, којом су дефинисани правац и конкретни путеви за изградњу азијско-пацифичке заједнице. Тиме је остварен нови важан корак у сарадњи АПЕК-а.
Према речима Ванг Јија, Перспектива из Шенџена донијела је напредак у шест кључних области.
Прво, дефинисан је правац регионалне сарадње, уз залагање за изградњу азијско-пацифичке заједнице засноване на миру и стабилности, отворености и повезаности, иновацијама и инклузивном развоју.
Друго, постављена су "четири стуба и осам кључних области" ове заједнице: трговина и привреда, повезаност, иновације и развој, уз осам приоритетних области – зона слободне трговине Азијско-региона, инфраструктурна повезаност, регулаторна сарадња, размјена људи, дигитална економија, нове технологије, јачање капацитета и одрживи раст.
Треће, дат је нови подстицај успостављању зоне слободне трговине у азијско-пацифичком региону. Усвајањем Оквира сарадње АПЕК-а за дигитализацију трговине унаприједиће се олакшавање трговине и регионална економска интеграција.
Четврто, унапријеђен је План за повезаност Азијско-пацифичког региона, уз продубљивање сарадње у области инфраструктуре, ланаца снабдијевања, регулаторних политика и кретања људи.
Пето, подстакнута је примјена вјештачке интелигенције и других нових технологија у запошљавању, јавним услугама и дигиталној инфраструктури, како би се створили нови покретачи економског раста.
Шесто, успостављене су нове платформе за практичну сарадњу, укључујући оснивање Истраживачког центра за азијско-пацифичку заједницу и иницијативу за формирање Савеза за сарадњу економија заливских подручја, уз јачање сарадње у дигиталним технологијама, чистој енергији и развоју малих и средњих предузећа.
Током састанка, кинески предсједник Си Ђинпинг најавио је и низ кинеских добровољних иницијатива за подршку сарадњи у региону, које обухватају саобраћај, јавно здравље, енергетику, прехрамбену безбједност, људске ресурсе и борбу против корупције, чиме ће се додатно допринијети да резултати сарадње буду доступни свим странама.
Поред тога, предсједник Си Ђинпинг састао се са предсједницима САД и Русије, Доналдом Трампом и Владимиром Путином, предсједавајући трилатералним састанком лидера Кине, САД и Русије.
Ванг Ји је навео да је ријеч о првом непосредном сусрету лидера три земље у историји, током којег су размијењена мишљења о глобалном миру и безбједности, као и о стратешкој стабилности односа великих сила. Састанак је резултирао низом заједничких ставова и усвајањем Мировне декларације.
Кина ће наставити комуникацију и координацију са Русијом и САД ради спровођења постигнутих договора.
Говорећи о значају изградње азијско-пацифичке заједнице, Ванг Ји је подсјетио да је АПЕК 2020. године усвојио Визију Путраџаје, с циљем да до 2040. године буде изграђена азијско-пацифичка заједница.
Састанак у Шенџену додатно је разрадио ту визију, дефинисао оквир сарадње и мапу пута за њено спровођење, чиме је изградња заједнице прешла са општих циљева на конкретне активности.
Он је нагласио да је, упркос изазовима са којима се суочава глобализација, отворена сарадња и даље прави избор за развој азијско-пацифичког региона. Све стране треба да превазиђу разлике и очувају првобитне циљеве сарадње у оквиру АПЕК-а.
На крају, Ванг Ји је истакао да је изградња азијско-пацифичке заједнице у складу са кинеском иницијативом о изградњи заједнице са заједничком будућношћу за човјечанство.
Кина ће, како је навео, полазећи од новог почетка у Шенџену, наставити да подстиче отвореност, сарадњу и заједнички развој у Азијско-пацифичком региону, како би допринијела добробити народа Кине и читавог региона, као и свјетском миру и развоју, преноси Срна.
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