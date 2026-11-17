Аутор:АТВ редакција
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Трилатерални састанак предсједника Русије, САД и Кине у Шенџену биће користан, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Он је напоменуо да до сада никада није одржан састанак лидера те три земље у том формату.
"Мислим да је такав састанак користан у свим околностима, јер су то три нуклеарне силе, од којих су двије највеће економије у свијету. То су земље са широким интересима у различитим регионима свијета и са интересантним иницијативама", рекао је Лавров на конференцији за новинаре након Самита Источне Азије одржаног у Манили.
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Лавров је истакао да је већ формирана агенда предстојећег састанка и да ће лидери имати прилику за размјену мишљења.
Према његовим ријечима, уколико лидери три земље буду уживали у састанку у Шенџену у четвртак, 19. новембра, неће бити тешко поново организовати такав састанак.
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