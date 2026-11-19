Аутор:АТВ редакција
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Директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић-Бабић оцијенила је да је први трилатерални састанак предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа, предсједника Руске Федерације Владимира Путина и предсједника Кине Си Ђинпинга представља важан и охрабрујући дипломатски корак у тренутку великих међународних неизвјесности.
"Сама спремност тројице лидера да непосредно разговарају о најосјетљивијим глобалним питањима има посебан значај, имајући у виду утицај њихових држава и одговорност коју носе за очување мира и безбједности", написала је Тришић-Бабић на "Иксу".
Разлике међу великим силама, како је навела, неће нестати након једног састанка, али отворен дијалог ствара простор за смањење ризика, боље разумијевање интереса и постепено постизање договора.
"Зато значај овог сусрета видим и у могућности да непосредна комуникација прерасте у трајнији процес сарадње на питањима од којих зависи стабилност читавог свијета", додала је она.
Тришић-Бабић је истакла да су дијалог, уважавање саговорника и тражење простора за сарадњу такође приступ којим се руководи у међународном дјеловању Републике Српске.
"Свјесни смо колико глобалне кризе утичу на безбједност, привреду и свакодневни живот наших грађана. Наш интерес је стабилно међународно окружење у којем се спорови рјешавају дипломатским путем, поштују међународно право и постигнути споразуми, а партнерства граде на повјерењу и обостраном интересу", навела је она.
Предсједници Кине, САД и Русије, Си Ђинпинг, Доналд Трамп и Владимир Путин, усвојили су на састанку Шенџену "декларацију о миру" у којој се наводи да су нуклеарни сукоби узалудни и да никада не би требало да се догоде, јавила је Синхуа.
У декларацији се, између осталог, наводи да су тројица предсједника постигла договор о потреби да се изврше реформе УН ради њиховог ефикаснијег рада и да су поручили да Међународни кривични суд и сличне институције не смију да злоупотребљавају своју надлежност.
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