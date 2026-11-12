Расте број жртава: Троје погинулих у урушавању зграде у Њујорку

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у урушавању зграде у Њујорку повећао се на три, изјавио је данас портпарол ватрогасне службе у том граду. Он је рекао за Си-Ен-Ен, да је треће тијело извучено из рушевина урушене зграде у Бруклину.
У урушавању троспратне зграде у насељу Флетбуш у Бруклину повријеђено је најмање 17 особа, а спасилачке екипе настављају потрагу за преживјелима. Међу повријеђенима су четири особе у критичном стању, 12 са стабилним повредама и један ватрогасац који је лакше повријеђен, саопштили су ватрогасни званичници.
У спасилачкој операцији учествује више од 250 ватрогасаца и припадника хитних служби, који уз помоћ паса трагача, дронова и тешке механизације претражују рушевине. Званичници упозоравају да би број жртава могао да порасте, а да би потрага могла да траје неколико дана.
Према ријечима шефа ватрогасне службе Нјујорка Џона Еспозита, радници су у тренутку урушавања изводили грађевинске радове и ископавали земљиште. Комесарка ватрогасне службе Лилијан Бонсињоре навела је да још није познато колико се људи налази у зони урушавања и да ће операција трајати дуже.
Узрок несреће истражује градско Одељење за грађевинарство, а ватрогасне службе страхују од могућности додатног урушавања. Према градској документацији, извођачу радова на рушењу у априлу је издата пријава због наставка радова упркос налогу за њихову обуставу. Случај је ријешен у октобру, када је извођач платио казну од 10.000 долара.
Rescue operations are underway after a building collapsed in Brooklyn on Wednesday, injuring multiple people, according to New York City fire officials. https://t.co/yYxWPPr1f8 https://t.co/6WE9GGTqkj— ABC News (@ABC) November 11, 2026
Градска служба за управљање ванредним ситуацијама успоставила је центар Црвеног крста за помоћ становницима Флетбуша погођеним несрећом, саопштио је градоначелник Њујорка Зохран Мамдани, пише Танјуг.
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