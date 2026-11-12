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Расте број жртава: Троје погинулих у урушавању зграде у Њујорку

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АТВ редакција
12.11.2026 12:25

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Припадници хитних служби раде на мјесту догађаја након урушавања зграде у њујоршкој општини Бруклин, у сриједу, 11. новембра 2026. године.
Фото: AP Photo/Ryan Murphy/Tanjug

Број погинулих у урушавању зграде у Њујорку повећао се на три, изјавио је данас портпарол ватрогасне службе у том граду. Он је рекао за Си-Ен-Ен, да је треће тијело извучено из рушевина урушене зграде у Бруклину.

У урушавању троспратне зграде у насељу Флетбуш у Бруклину повријеђено је најмање 17 особа, а спасилачке екипе настављају потрагу за преживјелима. Међу повријеђенима су четири особе у критичном стању, 12 са стабилним повредама и један ватрогасац који је лакше повријеђен, саопштили су ватрогасни званичници.

У спасилачкој операцији учествује више од 250 ватрогасаца и припадника хитних служби, који уз помоћ паса трагача, дронова и тешке механизације претражују рушевине. Званичници упозоравају да би број жртава могао да порасте, а да би потрага могла да траје неколико дана.

Према ријечима шефа ватрогасне службе Нјујорка Џона Еспозита, радници су у тренутку урушавања изводили грађевинске радове и ископавали земљиште. Комесарка ватрогасне службе Лилијан Бонсињоре навела је да још није познато колико се људи налази у зони урушавања и да ће операција трајати дуже.

Узрок несреће истражује градско Одељење за грађевинарство, а ватрогасне службе страхују од могућности додатног урушавања. Према градској документацији, извођачу радова на рушењу у априлу је издата пријава због наставка радова упркос налогу за њихову обуставу. Случај је ријешен у октобру, када је извођач платио казну од 10.000 долара.

Градска служба за управљање ванредним ситуацијама успоставила је центар Црвеног крста за помоћ становницима Флетбуша погођеним несрећом, саопштио је градоначелник Њујорка Зохран Мамдани, пише Танјуг.

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