Аутор:АТВ редакција
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Америчка полиција трага за 26-годишњом трудницом која је искористила тренутак непажње службеника и побјегла, а грађанима је издато упозорење да јој не прилазе.
Трудна затвореница побјегла је полицијској пратњи у америчкој савезној држави Нови Мексико након што је отела полицијско возило којим су је превозили у затвор са пренаталног прегледа, саопштила је тамошња затворска управа.
Ребека Тејлор сјела је за волан „доџ џорнија“ и одвезла се када се тим задужен за превоз ње и још једне затворенице зауставио како би купио храну у Албукеркију.
Затворска управа саопштила је да су возило и њен затворски комбинезон накнадно пронађени, али Тејлор је и даље у бјекству. У затвору је била због вишеструких оптужби за крађе и провале.
Друга затвореница, која се такође враћала са пренаталног прегледа, успјела је изаћи из аутомобила.
Затворска управа саопштила је да је у току потрага у којој учествује више служби, пише Би-Би-Си.
Тејлор је тренутно у другом тромјесечју трудноће, због чега током превоза није била везана, рекла је гласноговорница затворске управе Британи Роембах.
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"Према тренутним сазнањима, један службеник био је уз возило, али се у тренутку инцидента није налазио у њему", рекла је она.
Након бјекства затворенице сви затвори у Новом Мексику били су под режимом потпуног затварања, који је укинут у четвртак у 6 часова ујутру.
Међутим, у затвору „Вестерн Њу Мексико корекшнс фасилити“, у којем је Тејлор служила затворску казну, кретање ће и даље бити ограничено, а посјете тренутно нису дозвољене.
Грађани су упозорени да не прилазе Ребеки Тејлор ако је угледају, него да одмах позову полицију.
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