Аутор:Милена Грубор
Коментари:0
Стефан Гарнер (31) осуђен је на доживотну казну затвора, уз обавезу да одслужи најмање 23 године, због убиства своје 33-годишње труднице Амбер О'Брајен у Манчестеру, након што ју је убо ножем више од 60 пута у лице и врат.
Хитне службе су 19. априла пронашле тијело Амбер О'Брајен умотано у цераду на поду купатила стана на осмом спрату. Гарнер је наредних дана, према наводима са суђења, скидао њено тијело и умотавао га у цераду и селотејп, док су снимци надзорних камера показали да је куповао средства за чишћење и пластичну фолију.
Како пише "The Sun", након злочина је ставио Амберину мачку Сквик у замрзивач, гдје је угинула. Гарнер се раније изјаснио кривим за убиство из нехата, али га је порота прогласила кривим за убиство.
Амбер се уселила у стан 3 седмице прије него што је пронађена, након спора око тога гдје ће пар живјети. Она је 17. априла била на ултразвуку који је показао да је трудна 9 седмица са близанцима, што је изазвало свађу међу њима, након чега је запретила да ће отићи код мајке.
Надзорне камере су ујутро 18. априла у 3.42 снимиле Амбер како напушта зграду носећи мачку, док ју је Гарнер пратио аутомобилом. У 4.29 снимљена је код куће своје мајке како говори: „Завршили смо, Стефане, остави ме на миру.“ Око 15 минута касније вратила се у лифт са мачком и више није виђена жива, а вјерује се да је убијена послије 6.20 часова.
Пред судом је наведено да је Гарнер 2015. године осуђен на 12 година затвора због силовања из 2013. године, након што је као осамнаестогодишњак осуђен по 7 тачака за силовање. Пуштен је 2023. године и у вријеме злочина био је на условној слободи.
Виши истражни службеник Данкан Торп оцијенио је да је Гарнер контролишући и насилан преступник, истичући храброст Амберине породице током истраге и суђења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму