Туристе тјерали сјекиром, а сада их моле да се врате

Још једно љето на Мајорци обиљежили су непријатељски антитуристички протести, у некада једној од најпожељнијих дестинација Европе.
Улице су пренатрпане, плаже препуњене, цијене скачу, а плате локалног становништва не прате све веће трошкове живота. Тако већ годинама изгледа свакодневица на једном од најпопуларнијих медитеранских острва, Мајорци.
Гушили су се у туристичкој навали, али чини се да томе долази крај. Фрустрације међу становницима највећег шпанског острва достижу врхунац, а тензије расту.
И овог љета забиљежени су антитуристички протести, али сада уз једну кључну разлику – број туриста драстично опада.
Власници ресторана и барова тврде да сезона трпи због пада броја посјетилаца, те се надају да ће септембар "спасити сезону".
Како пише Дејли мејл, барови на плажи, фирме за изнајмљивање лежаљки и оператери водених спортова забиљежили су пад од око 20% у јулу, у поређењу са истим периодом прошле године.
Асоцијација за привремене концесије и поморско-копнене услуге Мајорца упозорава да све агресивнија реторика антитуристичких активиста гура локалну економију на ивицу колапса.
Према њиховим подацима, приходи ресторана и барова су у опадању, а чак ни август није донио опоравак.
Организација апелује на власти да брзо реагују – кроз контролу цијена, сузбијање антитуристичке реторике и очување доступности острва за посјетиоце са средњим буџетом.
"Ово је увијек била британска дестинација, али Енглеза ове године нема", изјавио је Оли из Линекер бара за "The Telegraph".
"Умјесто њих, долазе Нијемци, Французи, Португалци и Италијани, али они резервишу хотеле и не троше ван хотела. Не излазе у провод."
Његова колегиница додаје:
"Година је почела добро, али послије јуна постало је ужасно."
Ан Шарлот из ресторана Кули Лоунге такође се пожалила на мањак британских туриста:
"Италијани не једу и не пију. Дођу и подијеле један еспресо на четворо. Недостају нам Енглези, они троше новац."
Протести су почели још раније током године, а кулминирали су у јулу када су десетине хиљада људи марширале улицама Палме, носећи транспаренте са порукама попут "Ваш луксуз, наша биједа", захтијевајући ограничење броја туриста, крузера и краткорочног најма.
Ситуација је довела до раста цијена и плата особља, али и смањења профита, што изазива забринутост међу локалним бизнисима.
Хуанми Ферер, предсједник удружења угоститеља, упозорио је да порука протеста "плаши посјетиоце".
"Туристи се осјећају непожељно, а то може имати дугорочне посљедице по репутацију дестинације."
Врхунац тензија догодио се када су демонстранти блокирали приступ хотелима и директно се сукобили са гостима ресторана у популарним дијеловима града. Дејли Мејл наводи и случај британског туриста којег су демонстранти окружили вичући да "иде кући", док је један од учесника протеста виђен како маше сјекиром.
Насилне сцене су наишле на оштру осуду политичара, али активисти тврде да су оне резултат дугогодишњег игнорисања проблема и растуће фрустрације локалног становништва.
