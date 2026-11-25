Аутор:АТВ редакција
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Осмо вијеће Државног савјета Турске једногласно је одбило жалбу смијењеног градоначелника Истанбула Екрема Имамоглуа и потврдило одлуку о поништавању његове универзитетске дипломе, уз образложење да је његов прелазак на Универзитет у Истанбулу 1990. године био праћен низом неправилности.
Вијеће је оцијенило да је прелазак са Америчког универзитета Гирне спроведен „кроз низ јасних, очигледних, међусобно повезаних и комплементарних неправилних поступака“, пренио је „Хаберлер“.
Разматрани су признање универзитета, повећање уписних квота, рокови за пријаву и рангирање кандидата.
Државни савјет је утврдио да је у овом случају постојала „очигледна грешка“, што представља изузетак од правила према којем се административне одлуке не могу поништавати након протека одређеног времена, и закључио да поступак одузимања дипломе није био незаконит.
Управни одбор Универзитета у Истанбулу поништио је 18. марта 2025. године Имамоглуов прелазак, дипломирање и диплому, поступајући на основу извјештаја Савјета за високо образовање (ЈОК).
Одлука је донесена дан прије него што је Имамоглу приведен у оквиру истраге против Градске општине Истанбул.
Имамоглуову тужбу претходно је одбацио Пети управни суд у Истанбулу, а жалбу његових адвоката одбило је и Седмо вијеће за управне спорове Регионалног управног суда у Истанбулу 13. маја 2026. године.
Његови адвокати су потом 17. јуна поднијели жалбу Државном савјету.
У жалби су тврдили да је одлука о поништавању дипломе политички мотивисана и да крши принципе правне сигурности, административне стабилности и стечених права.
Затражили су њено поништавање и обуставу извршења.
Након што је одлука Државног савјета објављена у појединим медијима 19. новембра, Имамоглуови адвокати саопштили су да им она још није званично достављена и да није била доступна у турском правосудном информационом систему УЈАП.
Према турском Уставу, високо образовање је један од услова за кандидатуру за предсједника.
Екрем Имамоглу важи за једног од главних политичких ривала турског предсједника Реџепа Тајипа Ердогана, али му је кандидатура на наредним предсједничким изборима, предвиђеним најкасније до маја 2028. године, онемогућена након поништавања универзитетске дипломе.
Након одлуке Државног савјета, Имамоглуу су као правне могућности преостале индивидуална жалба Уставном суду Турске и обраћање Европском суду за људска права.
(Телеграф)
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