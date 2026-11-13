Туск: Пољска више неће плаћати за набавку америчког наоружања за Украјину

Аутор:АТВ редакција
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Пољска више неће уплаћивати доприносе НАТО програму за набавку америчког наоружања за Украјину, изјавио је пољски премијер Доналд Туск.
"Обавијестио сам генералног секретара НАТО-а, Марка Рутеа да, за сада, нећемо уплаћивати доприносе у програм PURL – европска средства намијењена за америчко наоружање за Украјину", изјавио је Туск током конференције за новинаре.
Пољски премијер је ову одлуку образложио високим буџетским дефицитом и сопственим издацима земље за одбрану.
Недавно је пољски министар спољних послова Радек Сикорски изјавио да Варшава више није у могућности да испоручује Кијеву ракете за системе "патриот" јер их ни сама нема довољно.
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