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Туск: Пољска више неће плаћати за набавку америчког наоружања за Украјину

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АТВ редакција
13.11.2026 20:13

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Британски премијер Кир Стармер, није на слици, и пољски премијер Доналд Туск присуствују билатералном састанку док земље формализују споразум о безбједности између Велике Британије и Пољске, у РАФ Нортхолт, близу Аксбриџа, Енглеска, у сриједу 27. маја 2026.
Фото: Tanjug/Jack Taylor/Pool Photo via AP

Пољска више неће уплаћивати доприносе НАТО програму за набавку америчког наоружања за Украјину, изјавио је пољски премијер Доналд Туск.

"Обавијестио сам генералног секретара НАТО-а, Марка Рутеа да, за сада, нећемо уплаћивати доприносе у програм PURL – европска средства намијењена за америчко наоружање за Украјину", изјавио је Туск током конференције за новинаре.

Пољски премијер је ову одлуку образложио високим буџетским дефицитом и сопственим издацима земље за одбрану.

Недавно је пољски министар спољних послова Радек Сикорски изјавио да Варшава више није у могућности да испоручује Кијеву ракете за системе "патриот" јер их ни сама нема довољно.

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Тагови :

Доналд Туск

Пољска

Украјина

НАТО

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