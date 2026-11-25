Аутор:АТВ редакција
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Европско јавно тужилаштво саопштило је да је у Бугарској приведено осам особа, укључујући пет јавних службеника, због сумње да су формирали криминалну организацију ради преваре у вези са средствима из буџета ЕУ.
Међу приведенима је пет општинских одборника из мјеста Хасково и три представника приватних компанија, пренијела је агенција БТА.
Претреси су извршени у општинској згради, у кућама осумњичених и у просторијама компанија. Заплијењени су златници и 135.000 евра и 9.000 америчких долара у готовини, као и документи, мобилни телефони и рачунари.
Прекршаји који су предмет истраге датирају из 2021. године, а вјерује се да су спорне радње трајале до данас. Процјењује се да су осумњичени нанијели штету буџету ЕУ од преко 70 милиона евра.
Неки од спорних пројеката обухватали су грађевинске радове у општини, укључујући изградњу дома за старе и умјетничког центра, као и инсталацију система за обновљиве изворе енергије, преноси Срна.
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