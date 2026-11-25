Аутор:АТВ редакција
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Шест људи, укључујући двоје дјеце, погинуло је након што се авион срушио код обале Мисисипија, саопштила је Обалска стража САД.
Рониоци су пронашли њихова тијела након што се Цесна 210 срушила у Мексичком заливу између Паскагуле, Мисисипија, и острва Хорн, које је дио Националног парка Заливских острва.
"У авиону су се налазиле четири одрасле особе и два дјечака, узраста осам и 10 година", рекао је портпарол Обалске страже Хуан Рос.
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Респондери су сатима тражили групу и у почетку су пронашли само три прслука за спасавање, сплав за спасавање и кабину авиона како плутају на води, према Росу.
Цесна је била на путу од Њу Орлеанса до Форт Мајерса на Флориди, према подацима веб-сајта за праћење летова ФлигхтАваре.
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