У пожару у Норвешкој страдале четири жене

Извор:

СРНА

08.09.2025

21:28

У пожару у Норвешкој страдале четири жене
Четири младе жене данас су пронађене мртве у граду Хамар у Норвешкој након што је у кући једне од њих избио пожар.

Полиција је саопштила да је примила неколико пријава од комшија да су чули пуцње током пожара, те да ће истрага покушати да утврди њихов узрок.

Власти су објавиле да кућа у којој је избио пожар припада једној од младих жртава у доби од око 18 до 19 година.

Премијер Норвешке Јонас Гар Стор упутио је саучешће родбини и пријатељима страдалих.

Друштво

Дека расплакао све на мрежама: "Срце ми је пуно док ово гледам"

"Ово је дубоко трагично, четири младе жене изгубиле су животе у пожару", рекао је Сторе, а пренијела је Норвешка новинска агенција.

